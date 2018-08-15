«Все было хорошо, пока не купил тестер»: В Ростове-на-Дону покупатель нашел арбуз с трехкратным превышением нитратов
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают сочную новость. Один из Интернет-пользователей рассказал, что пытался купить арбуз. Однако измерив его специальным прибором пришел в ужас.
- Жили-были спокойно, пока не купил тестер на нитраты, - написал Борис Кравченко. - Обычный арбуз на обычном ростовском рынке: превышение нитратов в три раза
Однако некоторые горожане призвали бдительного покупателя не сильно доверять цифрам.
- Этот прибор может ошибаться в разы, - высказал свое мнение один из них.
Другой посетовал, что из-за таких внеплановых проверок от обычных горожан «На рынке половина продавцов не разрешает тестировать овощи».
К слову, в Региональном Управлении Роспотребнадзор регулярно проводят свои рейды.
- С начала этого года было исследовано 297 проб плодовоовощной продукции на соответствие требованиям техническим регламентам по санитарно-химическим, в том числе на нитраты, - рассказали в ведомстве. - В результате только две пробы - свежей свеклы и дыни, не соответствовали существующим нормам.
В ведомстве добавили, что плодовоовощная продукция реализуемая на продовольственных рынках, подлежит продаже после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы с выдачей ветеринарного свидетельства или справки установленного образца, которое должно быть предъявлено покупателю по его требованию.