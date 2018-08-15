«Все было хорошо, пока не купил тестер»: В Ростове-на-Дону покупатель нашел арбуз с трехкратным превышением нитратов

СЕГОДНЯ 11:43 2018-08-15T11:44:08+03:00

Жили-были спокойно, пока не купил тестер на нитраты. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный", пользователь Борис Кравченко.

В Роспотребнадзоре региона советуют запрашивать у продавцов справки о качестве и безопасности подукции

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают сочную новость. Один из Интернет-пользователей рассказал, что пытался купить арбуз. Однако измерив его специальным прибором пришел в ужас.

- Жили-были спокойно, пока не купил тестер на нитраты, - написал Борис Кравченко. - Обычный арбуз на обычном ростовском рынке: превышение нитратов в три раза

Однако некоторые горожане призвали бдительного покупателя не сильно доверять цифрам.

- Этот прибор может ошибаться в разы, - высказал свое мнение один из них.

Другой посетовал, что из-за таких внеплановых проверок от обычных горожан «На рынке половина продавцов не разрешает тестировать овощи».

К слову, в Региональном Управлении Роспотребнадзор регулярно проводят свои рейды.

- С начала этого года было исследовано 297 проб плодовоовощной продукции на соответствие требованиям техническим регламентам по санитарно-химическим, в том числе на нитраты, - рассказали в ведомстве. - В результате только две пробы - свежей свеклы и дыни, не соответствовали существующим нормам.

В ведомстве добавили, что плодовоовощная продукция реализуемая на продовольственных рынках, подлежит продаже после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы с выдачей ветеринарного свидетельства или справки установленного образца, которое должно быть предъявлено покупателю по его требованию.