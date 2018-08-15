«За красивые глаза и большую грудь»: поклонники «Мисс Россия» Татьяны Котовой рассказали, за что можно любить
«Мисс Россия» образца 2006 года Татьяна Котова из Ростовской области на этот раз решила не шокировать фанатов фото без трусиков или в откровенном купальнике, а, может, просто прислушались к тем, кто посоветовал ей сменить имидж. Именно поэтому новый пост красавицы о любви.
- За голос, за улыбку, за походку, за красивые глаза или за уверенность в себе... - написала она в Инстаграм. - За что мы любим друг друга, за какие качества выбираем своих спутников жизни? Или, все-таки, настоящая любовь - как солнце в небе, неизвестно на чем держится...
Ответы не заставили себя долго ждать.
- За красивые глаза, за большую грудь и за доброту, - написал один из подписчиков.
Другая поделилась историей своего выбора в жизни:
- За любовь выбрала мужа не по своим приоритетам. Хоть он и далек от моего субъективного идеала, но что-то неведомое тянет к нему.
Но все же большинство подписчиков Котовой сказали, что любят ее за то, какая она есть.
- Ты мне нравишься своею красотой, характером, энергетикой и жизнерадостностью. Я думаю когда совпадают все качества в партнёре, тогда это любовь навсегда, - признался в чувствах один из ее фанатов.