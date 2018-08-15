2018-08-15T11:55:35+03:00
Общество

«За красивые глаза и большую грудь»: поклонники «Мисс Россия» Татьяны Котовой рассказали, за что можно любить

Под ее снимком уже десятки тысяч комментариев
ГОШЕВ Игорь
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Тысячи подписчиков каждый день признаются в любви красавице. Фото Инстаграм Татьяны Котовой.Тысячи подписчиков каждый день признаются в любви красавице. Фото Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» образца 2006 года Татьяна Котова из Ростовской области на этот раз решила не шокировать фанатов фото без трусиков или в откровенном купальнике, а, может, просто прислушались к тем, кто посоветовал ей сменить имидж. Именно поэтому новый пост красавицы о любви.

- За голос, за улыбку, за походку, за красивые глаза или за уверенность в себе... - написала она в Инстаграм. - За что мы любим друг друга, за какие качества выбираем своих спутников жизни? Или, все-таки, настоящая любовь - как солнце в небе, неизвестно на чем держится...

Ответы не заставили себя долго ждать.

- За красивые глаза, за большую грудь и за доброту, - написал один из подписчиков.

Другая поделилась историей своего выбора в жизни:

- За любовь выбрала мужа не по своим приоритетам. Хоть он и далек от моего субъективного идеала, но что-то неведомое тянет к нему.

Но все же большинство подписчиков Котовой сказали, что любят ее за то, какая она есть.

- Ты мне нравишься своею красотой, характером, энергетикой и жизнерадостностью. Я думаю когда совпадают все качества в партнёре, тогда это любовь навсегда, - признался в чувствах один из ее фанатов.

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