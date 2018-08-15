Украинец пытался ввезти в Ростовскую область 358 пачек сигарет в бензобаке своей "семерки"

СЕГОДНЯ 12:07 2018-08-15T12:40:38+03:00

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В Ростовской области задержали нарушителя, которые пытался переправить через российско-украинскую границу 358 пачек сигарет. Как рассказали в Южном таможенном управлении, инцидент произошел на пункте пропуска «Матвеев Курган». Гражданин Украины на своем жигуленке пытался въехать на территорию нашей страны. Однако не подал пассажирскую таможенную декларацию, сославшись на отсутствие каких-либо подлежащих декларированию товаров.

В топливном баке таможенники обнаружили тайник с товарами. Он был оборудован в нижней части бензобака и имел заранее вырезанное отверстие. Демонтировав правую обшивку автомобиля, а затем сам топливный бак, таможенники смогли изъять спрятанные в тайнике товары. Общее количество сигарет составило 7 160 штук. На всех пачках можно было прочесть надпись «Не для продажи в РФ».

Гражданин Украины уже признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- На оборудование тайника в своем автомобиле его подтолкнули желание подзаработать и знание того, что таможня не пропустит такое количество табачных изделий, - добавили в Управлении. - Возбуждено административно дело.