2018-08-15T12:25:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пара занялась сексом на лавке у всех на виду

Фото любовников выложены в соцсети
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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В социальной сети ростовчане обсуждают фотографии мужчины и женщины, которые занимались непотребством прямо на улице. Как сообщает очевидец, они сняли штаны и придались половым утехам на лавочке на проспекте Стачки. Дело обстояло сегодня утром, 15 августа, но прохожих любовники совершенно не стеснялись. Их сфотографировали прямо во время полового акта.

Пока одни комментаторы обсуждают моральных облик парочки и фотографа, другие удивляются тому, что мужчина в возрасте еще способен на подобные любовные "подвиги".

Стоит отметить, что уличный интим летом в Ростове не редкость. Ровно год назад горожан возмутило видео из парка Горького, где пенсионер занимался оральным сексом с молодой женщиной. А два года назад, тоже в августе, парочку лобовников засняли в кустах на улице Капустина. Ролик попал в YouTube.

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