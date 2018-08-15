2018-08-15T12:26:15+03:00
Общество

В Ростовской области зарегистрирована заявка на проведение референдума по теме изменения пенсионной системы

Участники региональной инициативной группы уверены, что такой способ рассмотрения этого вопроса лучше, чем уличные митинги и протесты
Александр СТЕПАНОВ
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Вариантов ответа на вопрос предлагается всего два - коротких и совершенно конкретных: "да" или "нет".Вариантов ответа на вопрос предлагается всего два - коротких и совершенно конкретных: "да" или "нет".Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовский облизбирком согласился зарегистрировать региональную подгруппу инициативной группы по проведению в РФ референдума по теме необходимости внесения изменений в пенсионную систему, которые вызвали широкое обсуждение в обществе.

Вопрос, на который предстоит ответить россиянам, предлагается активистами только один: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?».

Варианты ответа — «да» или «нет».

Следует отметить, что за неделю до этого именно такая формулировка вопроса была поддержана на собрании региональной подгруппы, в котором приняли участие 108 человек. Далее этот вариант был рассмотрен ЦИКом и признан соответствующим требованиям законодательства РФ.

- Таким образом, регистрация подгруппы в Ростовской области — один из первых шагов по подготовке к референдуму, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ИК РО. - Аналогичная процедура по регистрации региональных подгрупп должна пройти еще не менее чем в 42 субъектах России. Следующий этап – регистрация инициативной группы в ЦИК, после чего она должна в течение 45 дней собрать не менее 2 млн подписей граждан страны. Причем, от каждого региона, где зарегистрирована подгруппа, должно быть не более 50 тысяч подписей участников референдума, зарегистрированных именно в том субъекте РФ, от которого представлены подписные листы.

- Я считаю, что мы с коллегами по профсоюзам приняли совершенно правильное решение, создав инициативную группу, - пояснила член инициативной группы Наталья Зайцева — учитель сельской школы. - Вопрос об изменении пенсионного возраста не так однозначен. Есть и противники, есть и сторонники. Чем митинговать и протестовать – лучше воспользоваться нашим правом по Конституции и попытаться всенародным голосованием определиться в этой сфере. Ведь пока властями никаких решений по пенсионному возрасту не принято, и шумиха вокруг не идет на пользу. Этот вопрос касается всех и каждого. Так почему бы не спросить народ?

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