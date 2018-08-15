В Ростове-на-Дону жители улицы Орбитальной жалуются на заросли амброзии

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-15T12:43:02+03:00

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В редакцию «Комсомолки» в рубрику «Добро пожаловаться пришло письмо от жителей улицы Орбитальной.

- Жители домов №30 и №32 по улице Орбитальной жалуются на заросли амброзии, - пишут они. - Управляющая компания, ответственная за эти дома, ограничила свою территорию железным забором с калитками на магнитных замках вокруг. Да, не спорим - хорошо благоустроенный двор с детской площадкой это хорошо. Но за забором заросли амброзии. Кто ответственный за это и кому убирать, не понятно. Может, найдется хозяин территории и уберет сорняк. Ведь сколько аллергиков в округе страдает!

К слову, вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности. Пишите (не забывайте прикреплять фотографии) нам на редакционный WhatsАpp и электронку. Давайте месте делать наш любимый Ростов лучше!

КОНКРЕТНО

Хотите, чтобы и Вашу проблему решили? Пишите в нашу традиционную рубрику "Добро пожаловаться" в газете "Комсомольская правда-Ростов". Ждем Ваши фото с описанием на наш редакционный WhatsАpp: 8 - 909-409-00-00 или на электронную почту Olga.Gopalo@phkp.ru.