Пловчиха Юлия Ефимова подтвердила звание «Лучшей попы России»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-15T13:14:42+03:00

Поклонники обратили внимание не только на роскошные формы кумира, но и на кольцо на безымянном пальце красавицы

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Одна из самых титулованных спортсменок России по плаванию - Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области устроила себе летние каникулы. И вполне засслуженное. Так, на прошлой неделе красавица принесла в копилку нашей сборной сразу несколько медалей, большинство из которых золотые.

Сначала в Инстаграм Ефимовой появилось фото в вечернем платье с глубоким декольте, а после и кружевной купальник - в нем она загорала у бассейна. На этот раз Юлия Ефимова - один из мужских журналов назвал ее попу лучшей в российском спорте, в очередной раз подтвердила этот негласный титул.

Внимание поклонников привлекло колечко на пальце. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой

Спортсменка в сторис поделилась снимком-селфи, на котором видны округлые прелести красавицы. Вот только поклонников привлек не только внешний вид их любимицы, но и кольцо на безымянном пальчике. Обычно, Юлия редко надевает украшения. Именно поэтому народ задался вопросом - а не помолвочное ли это кольцо и не собралась ли Ефимова замуж?

Тем более, что ее мама Татьяна Григорьевна, уже спит и видит, чтобы дочь нарожала ей внуков.