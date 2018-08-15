Пловчиха Юлия Ефимова подтвердила звание «Лучшей попы России»
Одна из самых титулованных спортсменок России по плаванию - Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области устроила себе летние каникулы. И вполне засслуженное. Так, на прошлой неделе красавица принесла в копилку нашей сборной сразу несколько медалей, большинство из которых золотые.
Сначала в Инстаграм Ефимовой появилось фото в вечернем платье с глубоким декольте, а после и кружевной купальник - в нем она загорала у бассейна. На этот раз Юлия Ефимова - один из мужских журналов назвал ее попу лучшей в российском спорте, в очередной раз подтвердила этот негласный титул.
Внимание поклонников привлекло колечко на пальце. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой
Спортсменка в сторис поделилась снимком-селфи, на котором видны округлые прелести красавицы. Вот только поклонников привлек не только внешний вид их любимицы, но и кольцо на безымянном пальчике. Обычно, Юлия редко надевает украшения. Именно поэтому народ задался вопросом - а не помолвочное ли это кольцо и не собралась ли Ефимова замуж?
Тем более, что ее мама Татьяна Григорьевна, уже спит и видит, чтобы дочь нарожала ей внуков.