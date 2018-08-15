В Ростове-на-Дону разыскивают преступника, который задушил супругов-пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:24 2018-08-15T13:24:32+03:00

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Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух человек. В минувший вторник, 14 августа, в квартире дома, расположенного по улице Киргизской, были обнаружены тела супругов-пенсионеров (80 и 70 лет). Эксперты пришли к выводу, что они были задушены.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению, - пояснили в СУ СК России по РО.