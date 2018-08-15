В Новочеркасске опровергают информацию о появлении маньяка-педофила

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-15T13:42:08+03:00

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В Новочеркасске сотрудники правоохранительных органах разбираются в обстоятельствах странного нападения на семилетнюю девочку. Раздетого ребенка с пакетом на голове обнаружила в кустах соседка, которая и позвала маму девочки, после чего на место прибыли и стражи порядка.

Как пишут в социальных сетях, малышка не была изнасилована, но сама она рассказывает о странном дяде в черных брюках, который надел на нее пакет, после чего она потеряла сознание. В больнице, куда была доставлена девочка, серьезных травм не обнаружили, но она будет находится под наблюденимем.

В правоохранительных органах опровергают слухи о маньяке-педофиле, но призывают родителей более внимательно следить за своими детьми.