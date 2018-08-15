В жару часть Ростова-на-Дону останется без холодной воды

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-15T13:50:27+03:00

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В четверг, 16 августа, в Ростове-на-Дону планируют отключение воды. Не повезет жителям Западного жилого массива и микрорайона Военвед.

Как рассказали в администрации донской столицы со ссылкой на коммунальщиков, с 09:00 до 21:00 краны опустеют в домах, расположенных в границах улица Особенная, улица Таганрогская, улица Авиамоторная, улица Дебальцевская.

А с 09:00 того же дня до девяти утра следующего, 17 августа, будет отсутствовать живительная влага в зданиях, которые находятся в границах: улица Заводская – улица Портовая, улица Пржевальского – улица Судостроительная.

Известно, что отключения - плановые. Все это время будут проводиться работы по переврезке водопроводной линии, а также ремонт трубопровода. У горожан уже попросили извинения за неудобства и попросили заранее подготовиться к этому событию - в частности, запастись водой.