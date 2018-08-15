Фестиваль воздушных шаров «Небесная регата-2018» 16-19 августа в Ростовской области: программа мероприятий
Фестиваль воздушных шаров «Небесная регата-2018» 16-19 августа в Ростовской области: программа мероприятий. В этом году она запланирована достаточно обширная. Известно, что открытый воздухоплавательный спортивно-зрелищный фестиваль состоится уже в третий раз. Как рассказали организаторы, главным событием фестиваля станет перелет тепловых аэростатов через Таганрогский залив Азовского моря. За главный приз соревнований - Открытый кубок Ростовской области по воздухоплавательному спорту будут бороться семь команд из Ростова-на-Дону, Москвы, Краснодара, Белгорода, Феодосии.
Как рассказал председатель спортивного воздухоплавательного клуба ДОСААФ-ДГТУ «Донское небо» Максим Шелякин, перелет через Таганрогский залив будет выполнить не так-то просто. Ведь выбор берега, с которого будут отлетать аэростаты, и времени старта соревнований будет зависеть от того, когда установится ветер подходящего направления.
Чтобы мероприятие прошло успешно скорость ветра не должна превышать двух метров в секунду.
КОНКРЕТНО
Программа фестиваля
16 августа
12:00 – 24:00 Заезд, регистрация участников (Центр соревнований – база отдыха, Павло-Очаковская коса, Азовский район Ростовской области)
19:00 – 20:00 Генеральный брифинг (Центр соревнований)
19:30 – 21:30 Вечернее свечение аэростатов
17 августа
05:00 – 10:00 Спортивные полеты, перелет через Таганрогский залив (при соответствующих метеоусловиях)
18 августа
05:00 – 10:00 Спортивный полет
18:00 – 20:00 Спортивный полет
19 августа
05:30 – 10:00 Заключительный спортивный полет
16:00 – 22:00 Официальное закрытие фестиваля, награждение победителей, вечернее свечение (Центр соревнований – база отдыха, Павло-Очаковская коса, Азовский район Ростовской области)
АЛЛО!
Для того чтобы во время фестиваля подняться на аэростате в небо, следует обратиться по телефону +7-918-580-15-20. Количество мест ограничено.