2018-08-15T14:02:11+03:00
Общество

Фестиваль воздушных шаров «Небесная регата-2018» 16-19 августа в Ростовской области: программа мероприятий

Выясняем, что интересного произойдет в Ростовской области 16-19 августа на фестивале воздушных шаров «Небесная регата - 2018»
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, что интересного произойдет в Ростовской области 16-19 августа на фестивале воздушных шаров «Небесная регата - 2018». Фото: ДГТУВыясняем, что интересного произойдет в Ростовской области 16-19 августа на фестивале воздушных шаров «Небесная регата - 2018». Фото: ДГТУ
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Фестиваль воздушных шаров «Небесная регата-2018» 16-19 августа в Ростовской области: программа мероприятий. В этом году она запланирована достаточно обширная. Известно, что открытый воздухоплавательный спортивно-зрелищный фестиваль состоится уже в третий раз. Как рассказали организаторы, главным событием фестиваля станет перелет тепловых аэростатов через Таганрогский залив Азовского моря. За главный приз соревнований - Открытый кубок Ростовской области по воздухоплавательному спорту будут бороться семь команд из Ростова-на-Дону, Москвы, Краснодара, Белгорода, Феодосии.

Как рассказал председатель спортивного воздухоплавательного клуба ДОСААФ-ДГТУ «Донское небо» Максим Шелякин, перелет через Таганрогский залив будет выполнить не так-то просто. Ведь выбор берега, с которого будут отлетать аэростаты, и времени старта соревнований будет зависеть от того, когда установится ветер подходящего направления.

Чтобы мероприятие прошло успешно скорость ветра не должна превышать двух метров в секунду.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля

16 августа

12:00 – 24:00 Заезд, регистрация участников (Центр соревнований – база отдыха, Павло-Очаковская коса, Азовский район Ростовской области)

19:00 – 20:00 Генеральный брифинг (Центр соревнований)

19:30 – 21:30 Вечернее свечение аэростатов

17 августа

05:00 – 10:00 Спортивные полеты, перелет через Таганрогский залив (при соответствующих метеоусловиях)

18 августа

05:00 – 10:00 Спортивный полет

18:00 – 20:00 Спортивный полет

19 августа

05:30 – 10:00 Заключительный спортивный полет

16:00 – 22:00 Официальное закрытие фестиваля, награждение победителей, вечернее свечение (Центр соревнований – база отдыха, Павло-Очаковская коса, Азовский район Ростовской области)

АЛЛО!

Для того чтобы во время фестиваля подняться на аэростате в небо, следует обратиться по телефону +7-918-580-15-20. Количество мест ограничено.

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