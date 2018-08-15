2018-08-15T14:28:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону каменный дворник без своей метлы превратился в боксера

Неизвестный украл метлу у дворового памятника
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Дворник остался без метлы. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".Дворник остался без метлы. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
Изменить размер текста:

В социальных сетях ростовчане обсуждают скульптуру каменного дворника, которая установлена в одном из дворов города. В руках у изваяния ранее красовалась метла, но, как сообщил очевидец, ее недавно украли. Комментаторы отметили, что после этого фигура мужчины стала похожа не на дворника, а на боксера. Наклон головы и положение кулаков так и говорят о том, что каменный работник готов нанести удар противнику.

Напомним, ранее вандалы украли гаечный ключ у памятника сантехнику, стоящего в центре Ростова. Бронзовый инструмент потом восстановили на прежнем месте, но остался открытым вопрос: кому и зачем он понадобился.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две трети дорог в Ростовской агломерации до конца текущего года должны соответствовать нормативам
«Ростелеком» предоставляет высокие скорости малому бизнесу
В зоопарке Ростова-на-Дону появились патагонские мары
Фестиваль воздушных шаров «Небесная регата-2018» 16-19 августа в Ростовской области: программа мероприятий
В жару часть Ростова-на-Дону останется без холодной воды
В Ростовской области на федеральных трассах ограничили движение из-за жары
В Новочеркасске опровергают информацию о появлении маньяка-педофила
В Ростове-на-Дону разыскивают преступника, который задушил супругов-пенсионеров
Пловчиха Юлия Ефимова подтвердила звание «Лучшей попы России»
В Ростове-на-Дону жители улицы Орбитальной жалуются на заросли амброзии
В Ростовской области зарегистрирована заявка на проведение референдума по теме изменения пенсионной системы