В Ростове-на-Дону каменный дворник без своей метлы превратился в боксера
Неизвестный украл метлу у дворового памятника
Дворник остался без метлы. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
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В социальных сетях ростовчане обсуждают скульптуру каменного дворника, которая установлена в одном из дворов города. В руках у изваяния ранее красовалась метла, но, как сообщил очевидец, ее недавно украли. Комментаторы отметили, что после этого фигура мужчины стала похожа не на дворника, а на боксера. Наклон головы и положение кулаков так и говорят о том, что каменный работник готов нанести удар противнику.
Напомним, ранее вандалы украли гаечный ключ у памятника сантехнику, стоящего в центре Ростова. Бронзовый инструмент потом восстановили на прежнем месте, но остался открытым вопрос: кому и зачем он понадобился.