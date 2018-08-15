2018-08-15T16:43:05+03:00
Общество

Две трети дорог в Ростовской агломерации до конца текущего года должны соответствовать нормативам

Губернатор Василий Голубев провел заседание экспертной площадки по реализации новых «майских указов»
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Дороги в ростовской агломерации в последние годы, следует признать, все больше дают поводов говорить о себе не только в критическом ключе, но и в позитивном - в том смысле, что ситуация с их состоянием с каждым годом улучшается.

А цели, обозначенные в новых «майских указах», объявленных Президентом РФ Владимиром Путиным, еще более амбициозные: уже к 2024 году, как сообщил губернатор Василий Голубев, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Ростовской области должны быть приведены в порядок 2,3 тысячи километров дорог. И это только кажется, что, если срок исполнения назначен через шесть лет, времени еще полным-полно - на самом деле, предстоит выполнить огромный объем работ.

Собственно, процесс этот уже идет, и довольно активными темпами, в чем глава региона смог убедиться лично, приняв участие в открытии движения по двум отремонтированным дорогам - южного въезда в Аксай и 9-километрового участка муниципальной трассы между х. Задонским и пос. Каяльским.

- Дорогу частично реконструировали, частично построили с нуля, - рассказал Василию Голубеву директор подрядной организации Сергей Рожков, представляя обновленный аксайский въезд. - Дорога построена всего за год, но при этом соблюдены все современные стандарты качества.

На губернаторской экспертной площадке, проходившей в Азове, где собрались ведущие специалисты отрасли, обсуждались намеченные планы и, главное, наиболее эффективные подходы к их реализации.

- Цель - привести дороги в порядок и сделать их безопасными, минимизировав количество участков, где происходит наибольшее количество ДТП, - отметил Василий Голубев. - До конца текущего года 65 процентов дорог в ростовской агломерации должны соответствовать нормативам.

Руководитель компании «РостовАвтоДор» Владимир Окунев, в свою очередь, заверил главу региона, что сегодня дорожники активно применяют инновационные подходы при строительстве и ремонте магистралей, в том числе регионального и местного значения.

- Транспортное обслуживание - это часть стратегических целей, которые определены в «майском указе» президента, - подчеркнул губернатор. - И для нас принципиальным является синхронизация развития дорожного хозяйства, транспортной системы и экономики.

Он поручил также провести полную инвентаризацию и закрепление за муниципалитетами грунтовых дорог общего пользования для последующего приведения их в порядок.

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