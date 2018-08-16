Фонтаны в Платове зацвели и стали похожи на болото

СЕГОДНЯ 08:18 2018-08-16T08:21:55+03:00

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Пользователь социальной сети выложил фотографии, на которых видно, что фонтаны в новом ростовском аэропорте Платов находятся в плачевном состоянии. Вода в бассейне зацвела и наполнилась зеленой мутью. Комментаторы тут же заключили, что после окончания ЧМ за фонтанами перестали ухаживать - иностранцев же нет. При этом некоторые ростовчане уверяют, что были в Платове совсем недавно и такой страшной картины не наблюдали.

my.rostov Фонтаны в Платове зацвели.

Напомним, ранее донские чиновники заявляли, что территорию вокруг нового аэропорта в ближайшие пять лет планируется превратить в аэрополис. Это значит, что там построят жилой квартал, логистический центр и парк. Это связано с тем, что мощности воздушной гавани будут расти. Через несколько лет ее пассажиропоток может увеличиться до 5 миллионов человек в год.