2018-08-16T08:38:40+03:00
Общество

В 2019 году будет запущен поезд из Ростова-на-Дону в Крым

Состав будет возить отдыхающих в Евпаторию, Симферополь, Севастополь и Феодосию
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: Крымская железная дорога.Фото: Крымская железная дорога.
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Из Ростова-на-Дону можно будет уехать в Крым на поезде. Это станет возможным после того, как в 2019 году запустят железнодорожную часть моста через Керченский пролив. Новый путь свяжет полуостров с 11 городами России.

- Уже согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией, Симферополем, Севастополем, Феодосией с такими пунктами назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркута, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск, - рассказал ТАСС гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Напомним, автодорожную часть Керченского моста открыли 15 мая. Строительство железной дороги продолжается, сваи уже погружены, сформированы почти все железнодорожные опоры, собрано свыше 110 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов. Сейчас формируются две колеи для движения пассажирских и грузовых поездов между Кубанью в Крымом.

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