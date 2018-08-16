К 1 сентября в ростовских школах должны устранить 320 нарушений

СЕГОДНЯ 10:06 2018-08-16T10:06:30+03:00

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Совсем скоро 1 сентября и, конечно, к нему готовятся не только сами ученики и их родители, но и школы. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзор, к Дню знаний в учебных заведениях Ростовской области должны быть устранены 320 нарушений, на которые выданы предписания. В частности, претензии у специалистов вызвали, в том числе состояние помещений, в которых будут находиться дети.

- В соответствии с предписаниями ведутся ремонтные работы классов, пищеблоков, спортивных залов, туалетов, - добавили в Управлении. - Осуществляется подготовка к бесперебойной работе систем водоснабжения, отопления и вентиляции. А также приобретается ученическая мебель, проводится реконструкция системы освещения и замена перегоревших ламп.

Кроме того, особое внимание к школьным столовым, в некоторых накануне учебного года будет заменено холодильное и технологическое оборудование и инвентарь. Также проводятся медосмотры и гигиеническое обучение работников общепита. Плюс согласовывается примерное меню для школяров.

В ведомстве сообщили, что рекомендуют с первого учебного дня организовать в каждой школе так называемые фильтры — когда на входе можно будет отслеживать заболевших детей с признаками инфекционных и паразитарных заболеваний. Их будут отправлять домой до полного выздоровления.