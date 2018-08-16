«Вот бы к ней»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала полуголое фото в постели
Звезда Playboy Мария Лиман порадовала подписчиков откровенным фото. На нем модель из Ростова-на-Дону, ставшая известной после съемок в популярном мужском журнале, позирует в одном нижнем белье. Из одежды на Лиман полупрозрачный топик и тоненькие трусики-стринги.
- Постельный режим, - сообщила подписчикам красавица, глядя с фото томным взглядом.
В итоге, кроме комплиментов со всего мира, у красотки появился и свой поклонник-поэт. Он начал посвящать девушке стихи.
«Без преувеличения, без капельки сомнения,
Без толики заиска, я прямо говорю:
Вы - умопомрачительна,
Премила, соблазнительна,
Умна, обворожительна,
Все правда, я не вру.
Добрейшая, честнейшая,
На вкус Вы м-м-м... вкуснейшая,
Простите за подробности,
Но знаю, так и есть.
Вы улыбнитесь мило мне,
На «да» не говорите «нет»,
Откройтесь, как цветок весне -
Я все сочту за честь».
Пост модели собрал больше двенадцать тысяч лайков.