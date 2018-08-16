«Вот бы к ней»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала полуголое фото в постели

СЕГОДНЯ 10:18 2018-08-16T10:18:59+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман порадовала подписчиков откровенным фото. На нем модель из Ростова-на-Дону, ставшая известной после съемок в популярном мужском журнале, позирует в одном нижнем белье. Из одежды на Лиман полупрозрачный топик и тоненькие трусики-стринги.

- Постельный режим, - сообщила подписчикам красавица, глядя с фото томным взглядом.

В итоге, кроме комплиментов со всего мира, у красотки появился и свой поклонник-поэт. Он начал посвящать девушке стихи.

«Без преувеличения, без капельки сомнения,

Без толики заиска, я прямо говорю:

Вы - умопомрачительна,

Премила, соблазнительна,

Умна, обворожительна,

Все правда, я не вру.

Добрейшая, честнейшая,

На вкус Вы м-м-м... вкуснейшая,

Простите за подробности,

Но знаю, так и есть.

Вы улыбнитесь мило мне,

На «да» не говорите «нет»,

Откройтесь, как цветок весне -

Я все сочту за честь».

Пост модели собрал больше двенадцать тысяч лайков.