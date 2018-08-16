«И кто же эту грудь целует»: Виктория Лопырева обнажила перси для поклонников
Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону уже признана самым красивым послом за всю историю Чемпионата мира по футболу. И очередное фото, опубликованное в ее Инстаграм, тому подтверждение. Черно-белый снимок, на котором «Мисс Россия-2003» демонстрирует откровенное декольте, всего за несколько часов получил пятьдесят тысяч лайков.
- Ты это. Ты - мой человек, - подписала фото красавица. А поклонники тут же принялись гадать, кого красотка имеет ввиду.
- Что там с Басковым, что-то тишина, - написал один из подписчиков. В Сети быстро припомнили, что свой отпуск пара провела раздельно, а сам тенор даже не приехал на День рождения возлюбленной и как-то неоднозначно поздравил свою невесту с 35-летним юбилеем. Сама же Виктория после печального опыта в браке с футболистом сборной России Федором Смоловым теперь старается не афишировать свою личную жизнь.
Так что теперь поклонники мучаются в догадках: «Кого соблазняете?», «Девочка хочет любви» и «И кто-то же эту грудь целует...». В числе комплиментов - «Богиня, принцесса, ангел в одном лице! ты гармония тела и души!».
Хотя были и другие комментарии.
- Всегда восхищалась нежностью,красотой и в то же время скромностью, - написала одна из подписчиц Виктории. - К чему фото? Зачем быть как все? Разочарована. Отписываюсь.
К счастью, таких оказались единицы.
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