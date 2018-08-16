В формате 3D: Пловчиха Юлия Ефимова в купальнике продемонстрировала идельную фигуру

СЕГОДНЯ 11:07 2018-08-16T11:07:12+03:00

При желании красавицу можно рассмотреть со всех ракурсов

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Чемпионка Европы по плаванию-2018 Юлия Ефимова устроила себе заслуженный отдых. И чуть ли не каждый день демонстрирует свои роскошные формы в откровенных купальниках.

И, если в бассейне - это рабочая одежда для спортсменки, то на курорте образы один эффектнее другой. На этот раз в "истории" своего Инстаграма пловчиха из Волгодонска Ростовской области продемонстрировала свои сборы на пляж. На фоне разобранной кровати Юлия устроила фотосессию в пляжном наряде. Причем даже в формате 3D: при желании ее можно рассмотреть со всех ракурсов.

- У парней челюсть отвисла и слюни от красотки, - пишут спортсменке чуть ли не под каждой фото.

- Вы золотая девушка, во всех смыслах, - вторят другие.

А еще некоторые считают: «Хороший отдых - залог следующих побед и достижения цели!».

Фанаты гадают, какие еще сюрпризы принесет «золотая рыбка».