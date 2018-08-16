2018-08-16T14:37:54+03:00
Общество

Количество прямых рейсов из аэропорта Платов увеличилось до 40 штук

Пассажиропоток новой воздушной гавани стремительно растет
Илья БОГОМОЛОВ
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С 29 до 40 увеличилось количество регулярных маршрутов из ростовского аэропорта Платов по итогам 7 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

- Пассажиры все чаще выбирают прямые рейсы в другие города без стыковки в аэропортах Москвы, как на внутрироссийских направлениях, так и на зарубежных, - говорится в сообщении. - Пассажиропоток в Екатеринбург вырос в 4,7 раза до 39 тысяч человек, в Сочи – до 29 тысяч пассажиров и в Самару до 17,3 тысяч.

Кроме того, сегодня из Ростова можно вылететь в Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Элисту, Волгоград и другие города. На международных направлениях пассажирам Платова доступно 19 прямых регулярных маршрутов. Наибольшим спросом пользуется Анталья. Растет популярность перелетов в Тбилиси, увеличилось количество перелетов в Дубай. Добавились рейсы в Аланию, Даламан, Болонью, Бодрум, Батуми и Минск.

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