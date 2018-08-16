2018-08-16T13:44:00+03:00
Общество

За месяц ростовчане "накрутили" газовые счетчики на 10 миллионов рублей

Газовики зафиксировали более двух сотен вмешательств в работу приборов учета
Илья БОГОМОЛОВ
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236 вмешательств в работу газовых счетчиков выявили специалисты компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» только в июле этого года. Сумма причиненного ущерба составила 9,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.

Газовики напоминают, что, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, несанкционированным вмешательством в работу прибора учета считается нарушение целостности прибора счетчика, отсутствие или повреждение контрольных пломб и наличие свободного доступа к элементам коммутации прибора. При обнаружении указанных нарушений составляется акт о несанкционированном вмешательстве в работу счетчика. В результате потребителю произведут перерасчет платы и заставят заплатить по нормативам с применением повышающего коэффициента за период до трех месяцев, предшествующих дате проверки.

Всего с начала текущего года газовики выявили 1230 вмешательств в работу счетчиков на 102 миллиона рублей ущерба. Это на 450 инцидентов, чем за аналогичный период прошлого года.

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