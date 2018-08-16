В Ростове-на-Дону семейная пара смешивала героин с сахарной пудрой
В Ростове сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов «Гром» задержали семейную пару, подозреваемую в сбыте героина. Во время обыска оперативники обнаружили дома у четы коробку из-под сока, набитую белым порошком. Результаты экспертизы показали, что это был героин, массой около килограмма.
- Для увеличения массы злоумышленники добавляли в наркотик сахарную пудру, - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данным оперативников, подозреваемые приклеивали к пакету с наркотиком магнит. Во время прогулки женщина незаметно прикрепляла очередную порцию героина к металлическим предметам. После чего мужчина фотографировал и отправлял место закладки.
Сейчас стражи порядка устанавливают подельников задержанной пары. В отношении распространителей возбуждено уголовное дело по статьей 228 УК РФ, на данный момент они заключены под стражу.