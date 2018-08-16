В Ростове-на-Дону семейная пара смешивала героин с сахарной пудрой

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-16T14:05:43+03:00

Задержанный показывает пачку из-под сока, в которой хранился героин. Фото: ГУ МВД России по РО

Затем этом наркотик распространялся в виде закладок

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В Ростове сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке бойцов «Гром» задержали семейную пару, подозреваемую в сбыте героина. Во время обыска оперативники обнаружили дома у четы коробку из-под сока, набитую белым порошком. Результаты экспертизы показали, что это был героин, массой около килограмма.

- Для увеличения массы злоумышленники добавляли в наркотик сахарную пудру, - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данным оперативников, подозреваемые приклеивали к пакету с наркотиком магнит. Во время прогулки женщина незаметно прикрепляла очередную порцию героина к металлическим предметам. После чего мужчина фотографировал и отправлял место закладки.

Сейчас стражи порядка устанавливают подельников задержанной пары. В отношении распространителей возбуждено уголовное дело по статьей 228 УК РФ, на данный момент они заключены под стражу.