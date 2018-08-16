2018-08-16T15:48:43+03:00
Дом. Семья

Рожденного зоопарке зубренка ростовчане назвали Музыкантом

На малыша уже можно посмотреть на экспозиции
Илья БОГОМОЛОВ
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На чем играет Музыкант? Фото: Ростовский зоопарк.На чем играет Музыкант? Фото: Ростовский зоопарк.
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Ростовский зоопарк провел конкурс на имя рожденному недавно зубренку. Сотрудники учреждения рассказывают, что получили множество писем, комментариев в социальных сетях и звонков с вариантами. И самым популярным оказался - Музыкант. Такое необычное имя неслучайно для малыша, так как его маму зовут Музой.

- Увидеть их можно ежедневно на центральной аллее зоопарка. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, - говорят сотрудники учреждения.

Напомним, что зубр - последний представитель диких быков в Европе. Ближайшим его родственником является американский бизон. В 20-х годах прошлого века зубр был под угрозой исчезновения. Все сегодняшние представители этого вида происходят всего от двенадцати особей, находившихся в те годы в зоопарках и заповедниках.

Добавим, что в Ростовском зоопарке можно увидеть двенадцать новых фазанов. Их яйца орнитологи нашли в начале лета в Ботаническом саду. Сейчас птицы подросли и зоологи смогли определить пол: это шесть самцов и шесть самочек.

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