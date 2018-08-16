2018-08-16T16:18:48+03:00
Происшествия

«Боинг», летевший из Туниса в Ростов-на-Дону, из-за поломки двигателя совершил экстренную посадку в Анталье

На борту лайнера находились почти двести пассажиров, возвращавшихся с отдыха домой
Александр СТЕПАНОВ
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Время прибытия запасного борта в Ростов-на-Дону пока не называется.Время прибытия запасного борта в Ростов-на-Дону пока не называется.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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На запасном аэродроме турецкой Антальи в четверг, 16 августа, совершил экстренную посадку Boeing-737, принадлежащих одному из российских авиаперевозчиков, выполнявший чартерный рейс из Туниса в Ростов-на-Дону, сообщил источник.

- Причина — поломка одного из двигателей во время полета над Турцией, - отметил собеседник «КП» - Ростов-на-Дону». - Командир воздушного судна принял решение не рисковать, запросив посадку в ближайшей воздушной гавани. На борту судна находились около двухсот пассажиров — в основном, туристы, возвращавшиеся с отдыха домой. Никто не пострадал, посадка прошла в штатном режиме.

О проблеме знают в российском консульстве, которое занимается дипломатическими вопросами, возникшими вследствие воздушного инцидента.

- Неисправный борт не полетит, вместо него пассажирам будет предоставлен другой самолет, - рассказал источник.

Официальных комментариев по инциденту от авиаперевозчика пока не поступало, данных о том, когда вылетит и, соответственно, прибудет в Ростов-на-Дону запасной борт, также нет.

Между тем, по информации собеседника в аэропорту "Платов", самолет вылетел из Монастира (город на центральном побережье Туниса) в 08.12, экстренная посадка в Анталье произошла в полдень, а прибытие в Ростов-на-Дону ожидается после шести вечера.

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