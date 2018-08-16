СЕГОДНЯ 16:17 2018-08-16T16:17:38+03:00

Выясняем, что ждет жителей Ростова-на-Дону 25 августа 2018 года во время Всероссийской ночи кино

Изменить размер текста: A A

«Ночь в кино» в Ростове-на-Дону 25 августа 2018: «Табор уходит в небо» покажут в шести библиотеках. Известно, что в этот день наш город присоединится к Всероссийской акции.

Желающих ждут в 19-00 сразу в нескольких ростовских библиотеках. В них состоится одновременный лицензионный показ художественного фильма «Табор уходит в небо», 1975 года выпуска.

Напомним, фильм снят по мотивам рассказов Максима Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль», написанных, по версии исследователей творчества писателя, в результате впечатлений, полученных Алексеем Пешковым во время посещения табора донских цыган-сэрвов в период его пребывания в Ростове-на-Дону и работы грузчиком в ростовском порту.

Для участников мероприятия библиотекари также проведут обзоры произведений Максима Горького, расскажут об истории создания экранизации, процессе съемок и работы над музыкой к фильму.

КОНКРЕТНО

Где будут показывать фильм

Библиотечно-информационный центр имени Ю.А. Гагарина,

Библиотечно-информационный центр имени А.И Герцена,

Библиотечно-информационный центр имени Н.А. Островского,

Библиотечно-информационный центр имени М.А. Шолохова,

Библиотека имени Н. М. Карамзина,

Библиотека имени А. И. Солженицына.