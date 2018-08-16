У жительницы Ростова-на-Дону украли украшений на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:48 2018-08-16T16:48:55+03:00

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В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Ростова-на-Дону, которая попросила о помощи. У нее украли золотые украшения стоимостью 200 тысяч рублей. Когда стали разбираться, то под подозрением попал знакомый потерпевшей, который некоторое время находился у нее в гостях.

- Воспользовавшись отсутствием хозяйки в комнате, он похитил ювелирные украшения, затем похищенное сдал в ломбард, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области, добавляя, что полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вина будет доказана в суде, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что задержали еще одного подозреваемого в краже. Молодой человек похитил строительные инструменты у собственного дяди. А тот решил наказать родственника, позарившегося на инструменты, с которыми он работает.