2018-08-16T17:03:43+03:00
Происшествия

Двое жителей Ростовской области угнали иномарку, затолкав водителя в багажник

Злоумышленников удалось задержать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Двое жителей Ростовской области угнали иномарку, затолкав водителя в багажник.Двое жителей Ростовской области угнали иномарку, затолкав водителя в багажник.
Изменить размер текста:

Все произошло в Чертковском районе. Местный житель позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что на него напали. По словам потерпевшего, он занимался частным извозом, накануне поступил очередной вызов.

- Пассажирами оказались двое граждан в алкогольном опьянении, - пояснили в пресс-службе ведомства. - По пути в пункт назначения они попросили остановить машину, после чего силой поместили водителя в багажник.

Катались не долго. Тот, кто сел за руль, не справился с машиной, протаранив на скорости забор частного дома. Испугавшись, они ретировались, а хозяин смог выбраться из багажника и позвонить в полицию.

Оперуполномоченные задержали подозреваемых, ими оказались 28-летние местные жители, один из которых ранее судим за хулиганство, кражу и нарушение ПДД, а второй трижды сидел за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь они снова фигуранты уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области вынесли приговор замначальнику отдела полиции, который попался на мошенничестве
Донские казаки примут участие в Горских играх в Глазго
В Таганроге из-за съемок фильма «По законом военного времени-3» ограничат движение транспорта
Пострадали четверо: на трассе «Дон» грузовик протаранил два Audi на обочине
У жительницы Ростова-на-Дону украли украшений на 200 тысяч рублей
«Ночь в кино» в Ростове-на-Дону 25 августа 2018: «Табор уходит в небо» покажут в шести библиотеках
«Боинг», летевший из Туниса в Ростов-на-Дону, из-за поломки двигателя совершил экстренную посадку в Анталье
В Ростове-на-Дону из окна выпал двухлетний ребенок и разбился насмерть
В августе малоимущим жителям Ростовской области выделят 44 миллиона рублей
Рожденного зоопарке зубренка ростовчане назвали Музыкантом
Открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников «Изучи интернет - управляй им»
В Ростове-на-Дону семейная пара смешивала героин с сахарной пудрой