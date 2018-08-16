Двое жителей Ростовской области угнали иномарку, затолкав водителя в багажник

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-16T17:03:43+03:00

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Все произошло в Чертковском районе. Местный житель позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что на него напали. По словам потерпевшего, он занимался частным извозом, накануне поступил очередной вызов.

- Пассажирами оказались двое граждан в алкогольном опьянении, - пояснили в пресс-службе ведомства. - По пути в пункт назначения они попросили остановить машину, после чего силой поместили водителя в багажник.

Катались не долго. Тот, кто сел за руль, не справился с машиной, протаранив на скорости забор частного дома. Испугавшись, они ретировались, а хозяин смог выбраться из багажника и позвонить в полицию.

Оперуполномоченные задержали подозреваемых, ими оказались 28-летние местные жители, один из которых ранее судим за хулиганство, кражу и нарушение ПДД, а второй трижды сидел за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь они снова фигуранты уголовного дела.