Пострадали четверо: на трассе «Дон» грузовик протаранил два Audi на обочине
В четверг, 16 августа, на федеральной трассе «Дон» произошла авария, в которой пострадали сразу четыре человека. Как пояснили в донской автоинспекции, все случилось рано утром.
- В 04:00 в Миллеровском районе на автодороге М-4 «Дон», водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Scania, допустил наезд на остановившиеся на обочине два автомобиля - Audi - Q5 и Audi -Q7. - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести четыре человека: двое взрослых и двое детей (девочки 2006). Все они находились в Audi.
Есть версия, что водитель грузовика мог заснуть за рулем. На данный момент уже началась проверка всех обстоятельств происшествия. Известно, что водитель большегруза не пострадал.