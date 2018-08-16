2018-08-16T17:13:54+03:00
Происшествия

Пострадали четверо: на трассе «Дон» грузовик протаранил два Audi на обочине

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 16 августа, на федеральной трассе «Дон» произошла авария, в которой пострадали сразу четыре человека. Как пояснили в донской автоинспекции, все случилось рано утром.

- В 04:00 в Миллеровском районе на автодороге М-4 «Дон», водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Scania, допустил наезд на остановившиеся на обочине два автомобиля - Audi - Q5 и Audi -Q7. - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести четыре человека: двое взрослых и двое детей (девочки 2006). Все они находились в Audi.

Есть версия, что водитель грузовика мог заснуть за рулем. На данный момент уже началась проверка всех обстоятельств происшествия. Известно, что водитель большегруза не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области вынесли приговор замначальнику отдела полиции, который попался на мошенничестве
Донские казаки примут участие в Горских играх в Глазго
В Таганроге из-за съемок фильма «По законом военного времени-3» ограничат движение транспорта
Двое жителей Ростовской области угнали иномарку, затолкав водителя в багажник
У жительницы Ростова-на-Дону украли украшений на 200 тысяч рублей
«Ночь в кино» в Ростове-на-Дону 25 августа 2018: «Табор уходит в небо» покажут в шести библиотеках
«Боинг», летевший из Туниса в Ростов-на-Дону, из-за поломки двигателя совершил экстренную посадку в Анталье
В Ростове-на-Дону из окна выпал двухлетний ребенок и разбился насмерть
В августе малоимущим жителям Ростовской области выделят 44 миллиона рублей
Рожденного зоопарке зубренка ростовчане назвали Музыкантом
Открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников «Изучи интернет - управляй им»
В Ростове-на-Дону семейная пара смешивала героин с сахарной пудрой