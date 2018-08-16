В Таганроге из-за съемок фильма «По законом военного времени-3» ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 17:37 2018-08-16T17:38:24+03:00

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В Таганроге пройдут съемки фильма под рабочим названием «По законом военного времени-3». Как сообщает администрация, в связи с этим 1 сентября с шести утра до десяти вечера будет прекращено движение транспорта по улице Александровской (от переулка Смирновского до Гоголевского). Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения движения.

Напомним, первые части военной драмы снял режиссер Максим Мехеда, а главные роли исполнили такие актеры, как Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Максим Дрозд, Игорь Петрусенко и Александр Панкратов-Черный. Фильм об становлении следственного органа военной прокуратуры на территории Украины во времена нападения на страну немецко-фашистских захватчиков.