2018-08-16T18:01:03+03:00
Общество

Донские казаки примут участие в Горских играх в Глазго

Ежегодные Игры являются ключевым событием в культурном календаре Шотландии
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Донские казаки вновь примут участие в легендарных шотландских Горских играх в породненном городе Глазго.Донские казаки вновь примут участие в легендарных шотландских Горских играх в породненном городе Глазго.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Донские казаки примут участие в знаменитых шотландских Горских играх. Уже известно, что в команду войдут победители международных казачьих игр Шермиций, которые проходили этой весной в Ростове. Шансы на хорошее выступление весьма велики, ведь донские казаки дважды становились чемпионами и призерами Горских игр.

- Они не только участвуют в традиционных спортивных состязаниях, но и выполняют миссию народных дипломатов: поддерживают связи с соотечественниками за рубежом, в том числе и духовные, - говорят в мэрии города.

Напомним, ежегодные Горские игры (Highland Games) являются ключевым событием в культурном календаре Шотландии. Они состоятся уже 18 августа. Донскую команду ожидают встречи с генеральным консулом России в Эдинбурге, Лордом Провостом Глазго Эвой Боландэр, членом Парламента Шотландии Джорджем Адамом, а также видными спортивными, культурными деятелями и бизнесменами.

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