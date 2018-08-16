Донские казаки примут участие в Горских играх в Глазго

СЕГОДНЯ 17:59 2018-08-16T18:01:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Донские казаки примут участие в знаменитых шотландских Горских играх. Уже известно, что в команду войдут победители международных казачьих игр Шермиций, которые проходили этой весной в Ростове. Шансы на хорошее выступление весьма велики, ведь донские казаки дважды становились чемпионами и призерами Горских игр.

- Они не только участвуют в традиционных спортивных состязаниях, но и выполняют миссию народных дипломатов: поддерживают связи с соотечественниками за рубежом, в том числе и духовные, - говорят в мэрии города.

Напомним, ежегодные Горские игры (Highland Games) являются ключевым событием в культурном календаре Шотландии. Они состоятся уже 18 августа. Донскую команду ожидают встречи с генеральным консулом России в Эдинбурге, Лордом Провостом Глазго Эвой Боландэр, членом Парламента Шотландии Джорджем Адамом, а также видными спортивными, культурными деятелями и бизнесменами.