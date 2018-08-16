2018-08-16T18:16:08+03:00
Происшествия

В Ростовской области вынесли приговор замначальнику отдела полиции, который попался на мошенничестве

Приговор пока не вступил в силу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ростовской области вынесли приговор ныне бывшему заместителю начальника отдела полиции, который попался на мошенничествеРостовской области вынесли приговор ныне бывшему заместителю начальника отдела полиции, который попался на мошенничестве
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В Ростовской области вынесли приговор ныне бывшему заместителю начальника ОМВД России по Зерноградскому району - начальнику следственного отделения. Он обвинялся в мошенничестве. Согласно официальной версии, «имея преступный умысел на получение от проходящего по уголовному делу предпринимателя взятки, пригласил его к себе в служебный кабинет и довел ему информацию о возможности наложения ареста на его имущество в рамках расследования». Страж порядка намекнул, что готов содействовать, то есть не пускать в ход ограничительные меры, в обмен на 50 тысяч рублей.

- Он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при получении обговоренной суммы, - сообщили в ведомстве.

Во время расследования выяснилось, что это не единственный эпизод. Раньше через посредника он потребовал от проходящего по уголовному делу предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей за бездействие в пользу последнего.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, он также должен заплатить штраф - 700 тысяч рублей.

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