СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-17T10:11:30+03:00

СК начал проверку по факту гибели рабочего при взрыве на шахте «Обуховская» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Следком сообщил о начале проверки по факту взрыва в шахте «Обуховская», во время которого погиб один человек, еще пять доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

- По предварительным данным, при заряжении забоя монтажной камеры лавы в шахте (на глубине 400 метров - автр) произошел взрыв шпуровых зарядов, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи.

Напомним, это не первый инцидент со смертельным исходом на угольных предприятиях в Ростовской области. В апреле на шахте "Дальней" в Красносулинском районе в результате обвала также погиб 40-летний горняк, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".