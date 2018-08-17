В Ростове-на-Дону на трассе «Константиновск-Тацинский» до 25 сентября перекроют движение

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-17T10:22:34+03:00

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В Ростовской области сообщают об ограничении проезда на одной из областных дорог. Так, как рассказали в правительстве региона, с 15 по 25 сентября 2018 года на трассе «Константиновск-Тацинский» будет перекрыто движение транспорта. Причина - капитальный ремонт этой дороги.

Именно поэтому предлагается схема объезда (см. ниже). В частности, дать круг можно будет по следующим автодорогам: участок автомобильной дороги города Ростова-на-Дону (от магистрали «Дон») – город Семикаракорск – город Волгодонск , мостовой переход через реку Дон на автодороге Морозовск-Цимлянск-Волгодонск, автомобильная дорога города Морозовск – город Цимлянск – город Волгодонск на км 0+000 – км 82+400, автомобильная дорога город Шахты – город Цимлянск.

Схема объезда. Фото: правительство РО.

Напомним, в феврале на первом километре автодороги Тацинская - Константиновск случилась авария со смертельным исходом. Как сообщили в областной автоинспекции, сообщение о столкновении поступило около девяти часов утра. По словам очевидцев,столкнулись «семерка» и Citroen. Удар был такой силы, что на месте погибли 66-летний водитель и пассажир машины отечественной легковушки.