Жительницу Ростовской области отправили на год в колонию за незаконное получение социальных пособий

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-17T10:23:07+03:00

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В Ремонтненском районе вынесли приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Как оказалось, она, переехав вместе с детьми в другой регион, скрыла этот факт.

- В течение трех лет незаконно получала социальные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Ростовской области, - пояснили "КП-Ростов" в прокуратуре надзорного ведомства. - В результате региональному бюджету причинен ущерб в сумме свыше 270 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной, назначив наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Так как у женщины есть маленькие дети, отбывание наказания отсрочено до достижения ими четырнадцатилетнего возраста.