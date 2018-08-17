2018-08-17T10:28:34+03:00
Общество

Что делать если у Вас отключили свет? Информирует «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Летом клиенты ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» сталкиваются с отключениями электроэнергии. Что делать в такой ситуации?
Материал предоставлен пресс-службой ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
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1) Выяснить, где произошло отключение электричества: в квартире или во всем доме.

2) Отключение света в квартире происходит по двум причинам:

- сработали автоматические выключатели

- плановое отключение за долги

Автоматические выключатели можно включить самостоятельно. Если он сработал на отключение повторно, обратитесь в обслуживающую организацию. Контакты указаны на сайте.

Узнать о наличии задолженности можно на горячей линии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: 8-800-775-22-61.

3) Отключение света во всем доме – по причинам:

- плановое отключение

- авария на линии электропередачи

Для получения информации о сроках устранения аварии звоните на горячую линию:

ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 8 800-100-70-60

АО «Донэнерго»: 8 800-301-30-70

или воспользуйтесь интернет-сайтом.

Если возникают вопросы по уличному освещению, обращайтесь в МКП «Ростгорсвет» по телефону 266-81-90.

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