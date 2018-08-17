Что делать если у Вас отключили свет? Информирует «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
1) Выяснить, где произошло отключение электричества: в квартире или во всем доме.
2) Отключение света в квартире происходит по двум причинам:
- сработали автоматические выключатели
- плановое отключение за долги
Автоматические выключатели можно включить самостоятельно. Если он сработал на отключение повторно, обратитесь в обслуживающую организацию. Контакты указаны на сайте.
Узнать о наличии задолженности можно на горячей линии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: 8-800-775-22-61.
3) Отключение света во всем доме – по причинам:
- плановое отключение
- авария на линии электропередачи
Для получения информации о сроках устранения аварии звоните на горячую линию:
ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 8 800-100-70-60
АО «Донэнерго»: 8 800-301-30-70
или воспользуйтесь интернет-сайтом.
Если возникают вопросы по уличному освещению, обращайтесь в МКП «Ростгорсвет» по телефону 266-81-90.