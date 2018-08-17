В Ростове-на-Дону неизвестные обвинили хозяина дорогого внедорожника в педофилии, расписав его авто непристойностями

СЕГОДНЯ 10:44 2018-08-17T10:49:46+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из пользователей. Автор снимка уверяет, что он был сделан на одной из подземных парковок донской столицы. На нем - дорогая иномарка Land Cruizer Prado черного цвета, на которой белой краской написаны непристойные слова.

- На одной из подземных парковок Ростова-на-Дону. Месть? Ревность? Все авто в краске и пробитые колеса, - подписал он фото.

В итоге, мнения Интернет-пользователей разделились. А пост собрал несколько десятков комментариев.

- Скандалы, интриги, расследования, подземная жизнь Ростова, - написал один из ростовчан.

- Видеокамеры в помощь! - проявил знание вопроса другой.

Интернет-пользователи активно обсуждают инцидент. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный"

Еще один горожанин высказал свою точку зрения:

- Никогда не понимал такой мести. Если человек и, правда, говно, то сообщите в органы. Причем здесь автомобиль? Ну да, пробили колеса, облили краской, неприятно. Ок. Но краску можно вывести, либо перекрасить (хоть и дорого это все), колеса восстановить или купить новые. А дальше что? Владелец побегал с горящей задницей пару дней, а если похитрее, то сам в органы донес, и тогда таких мстителей еще и к ответственности могут привлечь за хулиганство. И в этом случае возникает вопрос - а кто больший идиот?