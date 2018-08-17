Выходные 18-19 августа в Ростове-на-Дону: жара до плюс тридцати градусов и ливень

СЕГОДНЯ 10:54 2018-08-17T10:54:24+03:00

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Выходные 18-19 августа 2018 года в Ростове-на-Дону: жара до плюс тридцати градусов и ливень. Если верить прогнозам синоптиков, горожан ждут жаркие выходные.

Так, в пятницу, 17 августа, столбики термометров закрепятся на отметке в плюс 33 градуса выше нуля. Будет облачно, но без осадков. А вот суббота, 18 августа, по данным метеорологов, будет солнечной и дождливой. В этот день обещают небольшой ливень во второй половине дня. Ожидается от плюс 28 до 30 градусов тепла.

В воскресенье, 19 августа, еще холоднее - от 24 до 27 градусов выше нуля. На небе в этот день будет ни облачка. А сила северного и северо-восточного ветра будет временами доходить до тринадцати метров в секунду. Атмосферное давление - то выше, то ниже нормы: от 753 до 757 миллиметров ртутного столба.