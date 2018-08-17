2018-08-17T11:22:41+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону на ряде улиц запретят остановку автомобилей

В администрации говорят, что это увеличит пропускную способность магистралей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В центре Ростова-на-Дону на ряде улиц запретят остановку автомобилейВ центре Ростова-на-Дону на ряде улиц запретят остановку автомобилейФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Департамент автомобильных дорог города сообщил о появлении новых знаков в центре города. Речь идет о запрете остановки транспортных средств на ряде улиц донской столицы.

В частности, в будние дни с 8:00 до 20:00 на улице Текучева (на участке от 1-й Переулок до переулка Приволжский, южная сторона), на переулке Журавлева (от Красноармейской до Восточной (западная сторона) и на участке от Максима Горького до Восточная (восточная сторона). Также теперь не разрешается остановка грузовиков (с 8:00 до 18:00) на Текучева от Муравьева до Громкого (южная сторона) и в районе домов № 58-66.

Дорожные знаки также появятся у здания № 4 по Театральной площади, где теперь нельзя останавливаться с 22:00 до 06:00.

В администрации города объясняют решение необходимостью увеличить пропускную способность улиц.

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