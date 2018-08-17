Под Новочеркасском столкнулись иномарка и маршрутка, в которой находились 20 пассажиров

СЕГОДНЯ 11:38 2018-08-17T11:48:23+03:00

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В пятницу, 17 августа, на трассе Новочеркасск - Багаевская произошла авария с участием общественного транспорта.

Как сообщает областная автоинспекция, 48-летняя водитель Ford, по предварительным данным, спровоцировала столкновение с микроавтобусом, который двигался от Азовского рынка до поселка Донской. В маршрутке было20 пассажиров.

- В результате ДТП получила травмы водитель легкового автомобиля, - говорят в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, накануне, 16 августа, на федеральной трассе "Дон" (Миллеровский район) в дорожном происшествии пострадали четыре человека: двое взрослых и две девочки. Около четырех утра водитель Scania допустил наезд на остановившиеся на обочине автомобили Audi - Q5 и Audi -Q7. Все пострадавшие находились в иномарках.