2018-08-17T14:03:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону футболиста Романа Тиморгалеева поздравляют с днем свадьбы

По такому случаю, спортсмен со своей избранницей устроили фотосессию на футбольном поле
Ольга ГОПАЛО
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Лето - время свадеб.Лето - время свадеб.Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Радостное событие случилось в жизни ростовского футболиста Романа Тиморгалеева. В пятницу, 17 августа, стало известно, что 22-летний спортсмен связал себя узами Гименея.

По такому случаю жених и его избранница даже устроили фотосессию на футбольным полем. Правда, вместо классических туфель на женихе были бутсы, а между влюбленными — футбольный мяч. Вряд ли, конечно, после загса молодые принялись играть в футбол, но коллеги по команде уже поздравляют молодоженов с такой значимой датой.

- Коллектив ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» поздравляет защитника нашей главной команды Романа Тиморгалеева и его избранницу Александру с бракосочетанием, - говорится в Инстаграме футбольной команды, где опубликован и снимок брачующихся.

Там же десятки комментариев-поздравлений, с пожеланиями любви, счастья и благополучия в семейной жизни.

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