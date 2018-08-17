Житель Ростова-на-Дону заснял на видео тройное НЛО

СЕГОДНЯ 14:53 2018-08-17T14:53:27+03:00

По мнению автора снимка, это похоже на НЛО. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

В социальных сетях пишут, что это пришельцы с Нибиру

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают случай, который произошел в небе над донской столицей. О нем подписчикам одного из городских пабликов поведал житель города, который опубликовал фото и видео незаурядного события.

- Около одиннадцати часов утра в пятницу, 17 августа, в небе над Ростов-на-Дону видел что-то непонятное! - пишет автор поста. - Четыре объекта в небе не двигались, стояли на месте. Причем три из них - в форме треугольника. На видео четко виден один объект. На фото все четыре объекта. Что это такое? Кто знает?

Народ тут же стал блистать остроумием в комментариях.

- Это точно НЛО и инопланетяне, - написал один из них. - Я теперь не смогу спокойно спать.

Или вот: «Вы что не в курсе? Сегодня ночью был конец света! Планета Нибиру врезалась в нас вообще-то. Так что не парьтесь».

- Ну, наконец-то, инопланетяне захватывают наш мир, а то на работе надоело одно и тоже, - пишет другой.

- Заколебали подобные посты. Инопланетяне за автором прилетели, чтобы больше фигней не страдал, - высказал свое мнение третий.

Пост с видео за три часа набрал десятки "лайков", а видео посмотрели семь тысяч человек.