Житель Ростова-на-Дону заснял на видео тройное НЛО
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают случай, который произошел в небе над донской столицей. О нем подписчикам одного из городских пабликов поведал житель города, который опубликовал фото и видео незаурядного события.
- Около одиннадцати часов утра в пятницу, 17 августа, в небе над Ростов-на-Дону видел что-то непонятное! - пишет автор поста. - Четыре объекта в небе не двигались, стояли на месте. Причем три из них - в форме треугольника. На видео четко виден один объект. На фото все четыре объекта. Что это такое? Кто знает?
Народ тут же стал блистать остроумием в комментариях.
- Это точно НЛО и инопланетяне, - написал один из них. - Я теперь не смогу спокойно спать.
Или вот: «Вы что не в курсе? Сегодня ночью был конец света! Планета Нибиру врезалась в нас вообще-то. Так что не парьтесь».
- Ну, наконец-то, инопланетяне захватывают наш мир, а то на работе надоело одно и тоже, - пишет другой.
- Заколебали подобные посты. Инопланетяне за автором прилетели, чтобы больше фигней не страдал, - высказал свое мнение третий.
Пост с видео за три часа набрал десятки "лайков", а видео посмотрели семь тысяч человек.
Четыре неизвестных объекта в небе над Ростовом 17.8.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat