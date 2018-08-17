В Таганроге закрыли знаменитую Каменную лестницу

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-17T15:07:26+03:00

Теперь на Приморский пляж нужно идти в обход. Фото: Евгения ГУСЕВА

В свое время ее называли одной из восьми великолепных достопримечательностей региона

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В городе Таганроге закрыта знаменитая каменная лестница. Об этом сообщает администрация города.

- Закрыт проход на Приморский пляж по центральной лестнице, - говорится в официальном сообщении. - Это временная мера, в связи с началом реконструкции центральной лестницы. Гости парка и пляжа пройти на пляж могут по металлической лестнице, а также спуститься по съезду возле входных ворот парка на нижнем бульваре. Администрация парка просит посетителей отнестись с пониманием к этой временной ситуации и приносит извинения за доставленные неудобства.

Однако точные сроки пока не сообщаются.

К слову, в свое время эту лестницу называли одной из восьми великолепных достопримечательностей региона. Она была построена в 1823 году. Эксперты уверяли, что появилась она «в подражание мраморной афинской лестнице, ведущей на Акрополь», депальдовская лестница сооружалась в качестве уже остро необходимого пешеходного спуска из центра города на территорию биржевого района, где располагались склады и магазины основных купеческих фамилий города. В частности, лестницу помнят все, кто бывал в Таганроге - по ней так приятно спускаться на городскую набережную.