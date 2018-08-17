2018-08-17T17:34:18+03:00
Общество

На Южном подъезде к Ростову-на-Дону до конца года будут ограничивать движение

Там планируют установить шумозащитные экраны
ГОШЕВ Игорь
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Движение будут ограничивать по одной полосе до конца года. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Движение будут ограничивать по одной полосе до конца года. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
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На Южном подъезде к Ростову-на-Дону в ближайшем будущем хотят установить шумозащитные экраны. По мнению дорожников, эта мера позволит улучшить экологическую обстановку в микрорайоне «Авиагородок» города Батайска, рядом с которым проходит отрезок трассы.

- Для устройства свай под опоры шумозащитных экранов будет задействована крупногабаритная техника, из-за чего движение транспорта на трассе непосредственно в местах ведения работ будет ограничиваться по одной полосе в каждом направлении, - предупреждают водителей.

С учетом этого их просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности, требования временных дорожных знаков.

Известно, что общая длина участка, где будут размещены шумозащитные экраны, составит порядка трех километров. А завершить работы планируется до конца года.

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