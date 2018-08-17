На Южном подъезде к Ростову-на-Дону до конца года будут ограничивать движение
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону в ближайшем будущем хотят установить шумозащитные экраны. По мнению дорожников, эта мера позволит улучшить экологическую обстановку в микрорайоне «Авиагородок» города Батайска, рядом с которым проходит отрезок трассы.
- Для устройства свай под опоры шумозащитных экранов будет задействована крупногабаритная техника, из-за чего движение транспорта на трассе непосредственно в местах ведения работ будет ограничиваться по одной полосе в каждом направлении, - предупреждают водителей.
С учетом этого их просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности, требования временных дорожных знаков.
Известно, что общая длина участка, где будут размещены шумозащитные экраны, составит порядка трех километров. А завершить работы планируется до конца года.