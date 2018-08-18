С 20 августа изменится расписание электрички Ростов - Усть-Донецкая

СЕГОДНЯ 08:51 2018-08-18T08:53:34+03:00

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С понедельника, 20 августа, поменяет расписание электричка, которая курсирует между Ростовом и Усть-Донецком. Причина - плановые работы.

- На перегоне Персиановка – Каменоломни с 20 по 28 августа будут производиться запланированные работы по ремонту пути, - пояснили в СКЖД.

В связи с этим в течение восьми дней пригородный поезд №6169 Ростов – Усть-Донецкая будет отправляться с пригородного вокзала донской столицы в 13:02 (на 22 минуты позже действующего графика), следовать со всеми остановками и прибывать на конечную станцию в 17:19 (на 24 минуты позже графика).

Напомним, ранее СКЖД сообщила о том, что пассажиры пригородных поездов смогут оплатить проезд транспортными картами "Простор". Новый способ оплаты проезда будет наиболее удобен тем, кто пользуются городской электричкой и пригородными поездами в границах Ростовской городской агломерации.