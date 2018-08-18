2018-08-18T10:59:08+03:00
Общество

Певец Сергей Лазарев разделся в Ростове-на-Дону из-за жары

Фолловеры уверили, что это еще прохладно
Ольга КУПОРОВА
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Сергей Лазарев снова в Ростове. Фото: соцсетиСергей Лазарев снова в Ростове. Фото: соцсети
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Певец Сергей Лазарев выложил пост в Instagram, опубликовав фото с обнаженным торсом. А, видимо, чтобы у фолловеров не возникло никаких предположений по поводу причин подобного пикантного снимка, добавил, что в Ростове-на-Дону, где он сейчас находится, очень сильная жара.

Лайки и комментарии, естественно, не заставили себя ждать. Кто-то стал уверять, что нынче в Ростове очень даже ничего, бывают времена, когда действительно невыносимо из-за пекла. Другие просто хвалили певца, которые отлично выглядит.

Напомним, 35-летний бывший участник группы Smash Сергей Лазарев регулярно бывает в донской столице. Последний раз он отметил «Ростов-на-Дону» на своей странице в социальной сети нынешней весной, опубликовав карточки с прогулки по центральной части города.

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Вижу всё... #Жара #РостовНаДону #немойракурс #нерабочаясторона
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