2018-08-18T11:24:30+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону кредитный кооператив обманул 160 человек

Полицейские продолжают искать пострадавших
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону кредитный кооператив обманул 160 человекВ Ростове-на-Дону кредитный кооператив обманул 160 человек
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Полиция Ростова-на-Дону сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива.

Согласно официальной версии следствия, в течение 2016 – 2017 годов были заключены договоры с займа с 160 гражданами, в результате кооператив не выполнил взятые на себя обязательства, мало того, по мнению полицейских, руководство не собиралось это делать. Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий подозреваемых, обратиться в полицию.

На данный момент расследуется уголовное дело по факту мошенничестве в особо крупном размере.

ВНИМАНИЕ!

Пострадавших просят обратиться в следственное подразделение отдела полиции № 4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону по адресу: проспект Буденновский, дом 46, кабинет 116 или по телефонам:

8 (863) 249-29-20, 8 (999) 471-07-50.

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