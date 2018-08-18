В Волгодонске бухгалтер похитила из магазина автозапчастей 250 тысяч рублей, чтобы погасить свои кредиты

СЕГОДНЯ 11:31 2018-08-18T11:34:54+03:00

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В Волгодонске под следствием оказалась 24-летняя девушка, которая работала в магазине автозапчастей. Согласно версии правоохранительных органов, она похитила деньги - 250 тысяч рублей.

- В полицию обратились работники магазина и сообщили о краже денег из кассы, - пояснили в пресс-службе ведомства. - На место происшествия прибыли правоохранители, осмотрели помещение и опросили работников организации.

Подозрение пало на бывшего бухгалтера. Как считают в полиции, она в течение трех месяцев забирала из металлического ящика деньги и погашала ими кредиты. По факту кражи уже возбуждено уголовное дело, если ее вина будет доказана в суде, девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция сообщила о задержании жителя Ростова, которого также подозревают в краже. Он похитил скутер, который стоял возле двора потерпевшего. Пока хозяин спал, злоумышленник стащил мопед, чтобы разобрать на запчасти и продать. Однако сделать этого он не успел. Скутер вернули владельцу.