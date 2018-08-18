2018-08-18T18:30:41+03:00
Общество

Соцсети: в Ростове-на-Дону подростки-вандалы развели костер на памятнике жертвам репрессий

Возмущенная жительница выложила снимки в соцсеть
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Жительница Ростова-на-Дону выложила в социальные сети снимки подростков-вандалов. По ее словам, каждый вечер в парке Островского вокруг памятника собираются подростки, которые пьют, курят, бросают мусор.

- Я гуляю там с дочкой каждый вечер, - написала ростовчанка. - И вижу это каждый вечер, одни и те же действия, одни и те же лица. Но сегодня (пост был выложен поздно вечером 17 августа - автр) девочка из этой компании на памятнике разложила бумажки и начала их поджигать. Образовался костер. В то время как рядом ее друзья, на памятнике же, играли в карты.

Женщина сделала замечание, но в ответ услышала хамство. «Я очень надеюсь, что родители или родственники этих чудных детей увидят и узнают их. И станет стыдно, может быть. Не знаю, как надо воспитывать, чтоб получилось вот такое».

Возмущенная жительница выложила снимки в соцсеть. Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

Возмущенная жительница выложила снимки в соцсеть. Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

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