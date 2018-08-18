СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-18T15:42:31+03:00

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На выходных в Ростовской области жара пошла на спад. Согласно прогнозу синоптиков, если в субботу, 18 августа, температура практически достигнет отметки + 30, то на следующей день, в воскресенье, будет на три градуса прохладнее. Ветер слабый, восточного и северо-восточного направления, а вот осадков, увы, не ожидается всю последующую неделю.

Напомним, ранее специалисты регионального МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности, в том числе в донской столицы. Это означает, что существует высокий шанс возникновения природных пожаров, в связи с этим спасатели просят жителей строго соблюдать правила безопасного поведения на природе (посещение лесов сейчас запрещено), не разводить костры, не сжигать мусор, а также не выбрасывать непотушенные окурки.