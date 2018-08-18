В Ростове-на-Дону до середины декабря ограничат движение на Нансена
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения распространил официальное сообщение об ограничении движения на Нансена в связи с проведением планового ремонта южного и северного путепровода. Предполагается, что работы начнутся 8 сентября, а будут завершены 15 декабря.
Напомним, ранее стало известно о предстоящем ограничении по улице Пановой. Предполагается, что его введут на две недели с 23 августа по 10 сентября из-за производство работ по устройству и пуско-наладке внутриплощадочных сетей водоснабжения в новостройке. Корректировка касается пересечения улиц Образцовая – Пановой, сквозного движения по Пановой на участке от Образцовой до Активной.
Жителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству.